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ترامب يرد بسخرية على صحفية اتهمته باغتصابها
متابعات الخليج 365 - متابعة
رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسخرية على الكاتبة الصحفية التي اتهمته باغتصابها، بقوله “إنها ليست من النوع المفضل الذي يرغبه من النساء”.
وقال ترامب في مقابلة حصرية مع صحيفة “ذا هيل” أمس الاثنين: إن الكاتبة إليزابيث جان كارول كانت “تكذب تماما” عندما اتهمته مؤخراً باغتصابها داخل غرفة تبديل الملابس في متجر متعدد الأقسام بنيويورك في منتصف التسعينيات.
وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “سأقولها باحترام كبير: أولاً.. إنها ليست من نوع النساء المفضل لديّ. ثانياً..”لم يحدث هذا أبداً، حسناً؟”
وجاء نفي ترامب هذا بعد ساعات قليلة من قيام كارول برواية تفاصيل حادث اغتصابها المزعوم من قبل الرئيس الأمريكي خلال مقابلة حصرية عبر الكابل مع The Hill أيضاً.
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