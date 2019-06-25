2019-06-25

أول تعليق لـ سعيد العويران على عدم دعوته لحضور لقاء الملك مع الرياضيين

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق لاعب الشباب والمنتخب السعودي سابقاً، سعيد العويران، على عدم دعوته لحضور لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرياضيين، وذلك بعدما استغرب لاعب النصر السابق ماجد عبد الله الشيء نفسه.

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وقال العويران في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين للرياضيين هو شرف لكل مَن حضر وتقدير يكتب بماء الذهب سيحفظه التاريخ في سجلنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

وأضاف سعيد العويران : “هو والدنا جميعاً رياضيين كنا أو عاملين بسطاء وبما أن الحديث في الرياضة أضع علامة؟ لعدم دعوتي لحضور هذا اللقاء”.

وكان ماجد عبدالله قد أعرب هو الآخر عن اندهاشه لعدم دعوته لحضور اللقاء، قبل أن يعلن أنه تلقى اتصالاً من رئيس هيئة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وفهم منه أنه تلقى اتصالاً من المنسق لكنه لم ينتبه للاتصال لعدم معرفته برقم المتصل.