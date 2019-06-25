الارشيف / اخبار السعوديه

أول تعليق لـ سعيد العويران على عدم دعوته لحضور لقاء الملك مع الرياضيين

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم أول تعليق لـ سعيد العويران على عدم دعوته لحضور لقاء الملك مع الرياضيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-25

أول تعليق لـ سعيد العويران على عدم دعوته لحضور لقاء الملك مع الرياضيين

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق لاعب الشباب والمنتخب السعودي سابقاً، سعيد العويران، على عدم دعوته لحضور لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرياضيين، وذلك بعدما استغرب لاعب النصر السابق ماجد عبد الله الشيء نفسه.

Advertisements

وقال العويران في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين للرياضيين هو شرف لكل مَن حضر وتقدير يكتب بماء الذهب سيحفظه التاريخ في سجلنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

وأضاف سعيد العويران : “هو والدنا جميعاً رياضيين كنا أو عاملين بسطاء وبما أن الحديث في أضع علامة؟ لعدم دعوتي لحضور هذا اللقاء”.

وكان ماجد عبدالله قد أعرب هو الآخر عن اندهاشه لعدم دعوته لحضور اللقاء، قبل أن يعلن أنه تلقى اتصالاً من رئيس هيئة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وفهم منه أنه تلقى اتصالاً من المنسق لكنه لم ينتبه للاتصال لعدم معرفته برقم المتصل.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ سعيد العويران على عدم دعوته لحضور لقاء الملك مع الرياضيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا