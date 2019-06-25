- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أول تعليق لـ سعيد العويران على عدم دعوته لحضور لقاء الملك مع الرياضيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أول تعليق لـ سعيد العويران على عدم دعوته لحضور لقاء الملك مع الرياضيين
متابعات الخليج 365 - الرياض
علق لاعب الشباب والمنتخب السعودي سابقاً، سعيد العويران، على عدم دعوته لحضور لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرياضيين، وذلك بعدما استغرب لاعب النصر السابق ماجد عبد الله الشيء نفسه.
وقال العويران في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين للرياضيين هو شرف لكل مَن حضر وتقدير يكتب بماء الذهب سيحفظه التاريخ في سجلنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
وأضاف سعيد العويران : “هو والدنا جميعاً رياضيين كنا أو عاملين بسطاء وبما أن الحديث في الرياضة أضع علامة؟ لعدم دعوتي لحضور هذا اللقاء”.
وكان ماجد عبدالله قد أعرب هو الآخر عن اندهاشه لعدم دعوته لحضور اللقاء، قبل أن يعلن أنه تلقى اتصالاً من رئيس هيئة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وفهم منه أنه تلقى اتصالاً من المنسق لكنه لم ينتبه للاتصال لعدم معرفته برقم المتصل.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ سعيد العويران على عدم دعوته لحضور لقاء الملك مع الرياضيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.