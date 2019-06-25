وزير الإعلام يناقش ورؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية التحديات الإعلامية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) التقى وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بجدة أمس (الاثنين)، رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية. التقى وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بجدة أمس (الاثنين)، رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية. وجرى مناقشة التحديات الإعلامية وتطور تقنيات العمل الصحفي، بالإضافة إلى استعراض سبل تطوير أداء المؤسسات الصحفية لمواكبة الأحداث وإحداث الانتشار والتأثير، ومناقشة آليات تحول الصحف إلكترونياً وخدمة المنصات الإعلامية للوصول إلى المتلقي بسرعة ودقة. كما تم تناول موضوعات تخص تطوير الإعلان والدعاية وتنويع مصادر الدخل لمراعاة التغيرات الحديثة في العالم، وتحقيق التطلعات الإعلامية وفقاً لرؤية المملكة 2030 بما يطور المحتوى وينهض بالإعلام في مختلف جوانبه.



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