شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل العام» مهنئة البحارة السعوديين بيومهم: إسهاماتكم تنقل 90% من حركة التجارة العالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

هنأت هيئة النقل العام البحارة على متن السفن التي تحمل العلم السعودي بمناسبة «يوم البحّارة»، مثمنة ما يقومون به من جهود كبيرة وأعمال نوعية.

وقالت النقل العام في تغريدة عبر حسابها في تويتر: «بإسهاماتكم في النقل البحري تنقل ٩٠٪ من حركة التجارة العالمية، ونرجو لكم المزيد من التوفيق والنجاح».