، "الأرصاد" تكرّم 18 طالباً وطالبة ابتكروا لحماية البيئة ،

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كرّم الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي؛ اليوم، بحضور مدير تعليم محافظة جدة المكلف صديق بن يوسف خوجة، نخبة من الرواد في مجال حماية البيئة بالمملكة والفائزين بجائزة التميز للجمعيات والجهات التطوعية في دورتها الثانية، إضافة إلى الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة مسابقة الهيئة للطلاب والطالبات في دورتها الثانية التي أقامتها الهيئة، بالتعاون مع وزارة التعليم.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته الهيئة بمناسبة يوم البيئة العالمي 2019م تحت شعار "دحر تلوّث الهواء" في مسرح الهيئة بمدينة جدة.
وقال نائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري؛ خلال كلمته التي ألقاها: نشارك اليوم الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2019 تحت شعار دحر تلوث الهواء، وتكريم الفائزين والمشاركين في برنامج الهيئة للمسؤولية المجتمعية "نحميها"، في إطار مسؤوليتنا تجاه بيئة الوطن، ومنع تدهورها واستدامة مواردها لنا وللأجيال القادمة من منطلق الواجب الوطني والديني، وفي سبيل دعم التوعية البيئية في المجتمع.
وأضاف: الهيئة سعت خلال الأعوام الماضية لتكريس العمل التطوعي من المبادرات الوطنية لتحقيق شراكة مجتمعية تنعكس إيجاباً على بيئة الوطن.
وأردف: تحقق لنا الكثير في ذلك ومن فيه وما نحن فيه اليوم من احتفالية اليوم هو نتاج لهذا الجهد، ولعل القرارات الأخيرة في تنظيم العمل البيئي في المملكة ستقودنا إلى نقلة نوعية في إدارة العمل البيئي.
وتم تكريم أبرز رواد العمل البيئي في المملكة، مدير عام الموارد الطبيعية الدكتور نايف بن صالح الشلهوب، والدكتور فهد تركستاني، والراحل أحمد العطوي.
كما تم تكريم الفائزين بجائزة التميز للجمعيات والجهات التطوعية في دورتها الثانية، التي فاز بها كل "رابطة تبوك الخضراء" في فئة الجهات التطوعية، والدكتور عبدالواحد بن فهد الرفاعي، في فئة مبادرة الأفراد.
وكرّم الرئيس العام أيضا الفائزين بجائزة مسابقة الهيئة للطلاب والطالبات في دورتها الثانية التي أقامتها الهيئة، بالتعاون مع وزارة التعليم، وفاز بها (18) طالباً وطالبة و(5) مدارس من جميع أنحاء المملكة.
"الأرصاد" تكرّم 18 طالباً وطالبة ابتكروا لحماية البيئةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-06-25
كرّم الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي؛ اليوم، بحضور مدير تعليم محافظة جدة المكلف صديق بن يوسف خوجة، نخبة من الرواد في مجال حماية البيئة بالمملكة والفائزين بجائزة التميز للجمعيات والجهات التطوعية في دورتها الثانية، إضافة إلى الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة مسابقة الهيئة للطلاب والطالبات في دورتها الثانية التي أقامتها الهيئة، بالتعاون مع وزارة التعليم.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته الهيئة بمناسبة يوم البيئة العالمي 2019م تحت شعار "دحر تلوّث الهواء" في مسرح الهيئة بمدينة جدة.
وقال نائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري؛ خلال كلمته التي ألقاها: نشارك اليوم الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2019 تحت شعار دحر تلوث الهواء، وتكريم الفائزين والمشاركين في برنامج الهيئة للمسؤولية المجتمعية "نحميها"، في إطار مسؤوليتنا تجاه بيئة الوطن، ومنع تدهورها واستدامة مواردها لنا وللأجيال القادمة من منطلق الواجب الوطني والديني، وفي سبيل دعم التوعية البيئية في المجتمع.
وأضاف: الهيئة سعت خلال الأعوام الماضية لتكريس العمل التطوعي من المبادرات الوطنية لتحقيق شراكة مجتمعية تنعكس إيجاباً على بيئة الوطن.
وأردف: تحقق لنا الكثير في ذلك ومن فيه وما نحن فيه اليوم من احتفالية اليوم هو نتاج لهذا الجهد، ولعل القرارات الأخيرة في تنظيم العمل البيئي في المملكة ستقودنا إلى نقلة نوعية في إدارة العمل البيئي.
وتم تكريم أبرز رواد العمل البيئي في المملكة، مدير عام الموارد الطبيعية الدكتور نايف بن صالح الشلهوب، والدكتور فهد تركستاني، والراحل أحمد العطوي.
كما تم تكريم الفائزين بجائزة التميز للجمعيات والجهات التطوعية في دورتها الثانية، التي فاز بها كل "رابطة تبوك الخضراء" في فئة الجهات التطوعية، والدكتور عبدالواحد بن فهد الرفاعي، في فئة مبادرة الأفراد.
وكرّم الرئيس العام أيضا الفائزين بجائزة مسابقة الهيئة للطلاب والطالبات في دورتها الثانية التي أقامتها الهيئة، بالتعاون مع وزارة التعليم، وفاز بها (18) طالباً وطالبة و(5) مدارس من جميع أنحاء المملكة.
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
01:37 PM
بحضور مدير التعليم .. على هامش احتفال "الهيئة" بيوم البيئة العالمي
كرّم الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي؛ اليوم، بحضور مدير تعليم محافظة جدة المكلف صديق بن يوسف خوجة، نخبة من الرواد في مجال حماية البيئة بالمملكة والفائزين بجائزة التميز للجمعيات والجهات التطوعية في دورتها الثانية، إضافة إلى الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة مسابقة الهيئة للطلاب والطالبات في دورتها الثانية التي أقامتها الهيئة، بالتعاون مع وزارة التعليم.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته الهيئة بمناسبة يوم البيئة العالمي 2019م تحت شعار "دحر تلوّث الهواء" في مسرح الهيئة بمدينة جدة.
وقال نائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري؛ خلال كلمته التي ألقاها: نشارك اليوم الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2019 تحت شعار دحر تلوث الهواء، وتكريم الفائزين والمشاركين في برنامج الهيئة للمسؤولية المجتمعية "نحميها"، في إطار مسؤوليتنا تجاه بيئة الوطن، ومنع تدهورها واستدامة مواردها لنا وللأجيال القادمة من منطلق الواجب الوطني والديني، وفي سبيل دعم التوعية البيئية في المجتمع.
وأضاف: الهيئة سعت خلال الأعوام الماضية لتكريس العمل التطوعي من المبادرات الوطنية لتحقيق شراكة مجتمعية تنعكس إيجاباً على بيئة الوطن.
وأردف: تحقق لنا الكثير في ذلك ومن فيه وما نحن فيه اليوم من احتفالية اليوم هو نتاج لهذا الجهد، ولعل القرارات الأخيرة في تنظيم العمل البيئي في المملكة ستقودنا إلى نقلة نوعية في إدارة العمل البيئي.
وتم تكريم أبرز رواد العمل البيئي في المملكة، مدير عام الموارد الطبيعية الدكتور نايف بن صالح الشلهوب، والدكتور فهد تركستاني، والراحل أحمد العطوي.
كما تم تكريم الفائزين بجائزة التميز للجمعيات والجهات التطوعية في دورتها الثانية، التي فاز بها كل "رابطة تبوك الخضراء" في فئة الجهات التطوعية، والدكتور عبدالواحد بن فهد الرفاعي، في فئة مبادرة الأفراد.
وكرّم الرئيس العام أيضا الفائزين بجائزة مسابقة الهيئة للطلاب والطالبات في دورتها الثانية التي أقامتها الهيئة، بالتعاون مع وزارة التعليم، وفاز بها (18) طالباً وطالبة و(5) مدارس من جميع أنحاء المملكة.
، "الأرصاد" تكرّم 18 طالباً وطالبة ابتكروا لحماية البيئة ،
المصدر : الخليج 365
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