، أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوّه باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز المجتمع

التقى أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ أهالي المنطقة، في اللقاء الأسبوعي أمس، بالقصر الحكومي بتبوك, كما التقى مشايخ القبائل, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.

في بداية اللقاء، رحب أمير منطقة تبوك بالجميع، متطرقاً إلى عديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, منوّهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا.

وتناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة، وحضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.