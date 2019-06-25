- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
ترجم عدد من المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال صور عفوية جمعتهم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته -حفظه الله- كورنيش جدة، عن مدى حبهم وإعجابهم بولي العهد وبإنجازاته العظيمة وطموحاته التي وصلت عنان السماء.
وشهدت منصة "تويتر" صوراً عفوية ظهر فيها ولي العهد -حفظه الله- برفقة المواطنين والمقيمين خلال زيارته كورنيش جدة، لتترجم عن مدى الحب والإعجاب بطموحاته وبإنجازاته الكبيرة، فضلاً عن عمق الترابط بين القيادة والشعب وتبادل المحبة.
وعبّر المغرّدون تحت وسم: "#محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة" الذي ازدحم بآلاف التغريدات عن إعجابهم ببساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتداولوا صوراً جمعتهم بولي العهد خلال زيارته كورنيش جدة، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على المملكة الأمن والأمان والاستقرار.
لقطات عفوية مع ولي العهد .. حب وإعجاب ترسمه الصور على كورنيش جدة
ترجم عدد من المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال صور عفوية جمعتهم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته -حفظه الله- كورنيش جدة، عن مدى حبهم وإعجابهم بولي العهد وبإنجازاته العظيمة وطموحاته التي وصلت عنان السماء.
وشهدت منصة "تويتر" صوراً عفوية ظهر فيها ولي العهد -حفظه الله- برفقة المواطنين والمقيمين خلال زيارته كورنيش جدة، لتترجم عن مدى الحب والإعجاب بطموحاته وبإنجازاته الكبيرة، فضلاً عن عمق الترابط بين القيادة والشعب وتبادل المحبة.
وعبّر المغرّدون تحت وسم: "#محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة" الذي ازدحم بآلاف التغريدات عن إعجابهم ببساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتداولوا صوراً جمعتهم بولي العهد خلال زيارته كورنيش جدة، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على المملكة الأمن والأمان والاستقرار.
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
01:14 PM
آلاف التغريدات نثرها مواطنون ومقيمون في وسم مثل بساطة "محمد بن سلمان"
ترجم عدد من المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال صور عفوية جمعتهم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته -حفظه الله- كورنيش جدة، عن مدى حبهم وإعجابهم بولي العهد وبإنجازاته العظيمة وطموحاته التي وصلت عنان السماء.
وشهدت منصة "تويتر" صوراً عفوية ظهر فيها ولي العهد -حفظه الله- برفقة المواطنين والمقيمين خلال زيارته كورنيش جدة، لتترجم عن مدى الحب والإعجاب بطموحاته وبإنجازاته الكبيرة، فضلاً عن عمق الترابط بين القيادة والشعب وتبادل المحبة.
وعبّر المغرّدون تحت وسم: "#محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة" الذي ازدحم بآلاف التغريدات عن إعجابهم ببساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتداولوا صوراً جمعتهم بولي العهد خلال زيارته كورنيش جدة، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على المملكة الأمن والأمان والاستقرار.
، لقطات عفوية مع ولي العهد .. حب وإعجاب ترسمه الصور على كورنيش جدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لقطات عفوية مع ولي العهد .. حب وإعجاب ترسمه الصور على كورنيش جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.