، لقطات عفوية مع ولي العهد .. حب وإعجاب ترسمه الصور على كورنيش جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - آلاف التغريدات نثرها مواطنون ومقيمون في وسم مثل بساطة " محمد بن سلمان

ترجم عدد من المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال صور عفوية جمعتهم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته -حفظه الله- كورنيش جدة، عن مدى حبهم وإعجابهم بولي العهد وبإنجازاته العظيمة وطموحاته التي وصلت عنان السماء.

وشهدت منصة "تويتر" صوراً عفوية ظهر فيها ولي العهد -حفظه الله- برفقة المواطنين والمقيمين خلال زيارته كورنيش جدة، لتترجم عن مدى الحب والإعجاب بطموحاته وبإنجازاته الكبيرة، فضلاً عن عمق الترابط بين القيادة والشعب وتبادل المحبة.

وعبّر المغرّدون تحت وسم: "#محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة" الذي ازدحم بآلاف التغريدات عن إعجابهم ببساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتداولوا صوراً جمعتهم بولي العهد خلال زيارته كورنيش جدة، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على المملكة الأمن والأمان والاستقرار.