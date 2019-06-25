، محافظ حفر الباطن يشكر القيادة على المشروعات التنموية ،

- 1/2
- 2/2
رفع محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد؛ أسمى عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على ما تحظى به محافظة حفر الباطن من دعم واهتمام أسوة ببقية مناطق المملكة ومدنها.
وثمّن محافظ حفر الباطن، رعاية أمير المنطقة الشرقية، تدشين المشروعات التنموية في محافظة حفر الباطن التي شملت جميع جوانب الحياة التي تلامس وتحقق رغبات وراحة المواطن لتحدث نقلة في تطوير المحافظة.
ونوّه بالدعم غير المحدود من أمير المنطقة الشرقية، ونائبه, وحرصهما على متابعة احتياجات المحافظة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الامين.
وتبلغ تكلفة المشاريع الـ 58 التي سيتم تدشينها أربعة مليارات ريال، وتشمل مشروعات كبرى للأمانة والمحافظة والجامعة والشؤون الصحية والمياه والكهرباء ومنفذ الرقعي الجديد.
محافظ حفر الباطن يشكر القيادة على المشروعات التنمويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-25
رفع محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد؛ أسمى عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على ما تحظى به محافظة حفر الباطن من دعم واهتمام أسوة ببقية مناطق المملكة ومدنها.
وثمّن محافظ حفر الباطن، رعاية أمير المنطقة الشرقية، تدشين المشروعات التنموية في محافظة حفر الباطن التي شملت جميع جوانب الحياة التي تلامس وتحقق رغبات وراحة المواطن لتحدث نقلة في تطوير المحافظة.
ونوّه بالدعم غير المحدود من أمير المنطقة الشرقية، ونائبه, وحرصهما على متابعة احتياجات المحافظة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الامين.
وتبلغ تكلفة المشاريع الـ 58 التي سيتم تدشينها أربعة مليارات ريال، وتشمل مشروعات كبرى للأمانة والمحافظة والجامعة والشؤون الصحية والمياه والكهرباء ومنفذ الرقعي الجديد.
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
01:12 PM
يدشّنها أمير المنطقة الشرقية وتبلغ تكلفتها 4 مليارات ريال
رفع محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد؛ أسمى عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على ما تحظى به محافظة حفر الباطن من دعم واهتمام أسوة ببقية مناطق المملكة ومدنها.
وثمّن محافظ حفر الباطن، رعاية أمير المنطقة الشرقية، تدشين المشروعات التنموية في محافظة حفر الباطن التي شملت جميع جوانب الحياة التي تلامس وتحقق رغبات وراحة المواطن لتحدث نقلة في تطوير المحافظة.
ونوّه بالدعم غير المحدود من أمير المنطقة الشرقية، ونائبه, وحرصهما على متابعة احتياجات المحافظة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الامين.
وتبلغ تكلفة المشاريع الـ 58 التي سيتم تدشينها أربعة مليارات ريال، وتشمل مشروعات كبرى للأمانة والمحافظة والجامعة والشؤون الصحية والمياه والكهرباء ومنفذ الرقعي الجديد.
، محافظ حفر الباطن يشكر القيادة على المشروعات التنموية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حفر الباطن يشكر القيادة على المشروعات التنموية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.