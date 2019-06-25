، اقتصادي لـ "الخليج 365": الإقامة المميزة باب جديد يدعم الاقتصاد ويقضي على التستر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن الاستقرار الأمني والاقتصادي عنصر جاذب لاستقطاب رؤوس الأموال

اعتبر الخبير الاقتصادي جمال بنون؛ أن من أهم المميزات التي تشجع حامل الإقامة المميزة التي طرحتها الحكومة السعودية، على الإقبال عليها وربما استقطبت الكثير من المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، الاستقرار السياسي الذي تتمتع به البلاد، وما يتبعه من الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وقال "بنون": هذا الاستقرار هو ما يحفز الأجانب على الإقبال دون خوف، كما هو حاصل في كثير من الدول التي تعاني انفلاتاً سياسياً أو صراعات حزبية.

وأردف في تصريحات لـ "الخليج 365": الإقامة المميزة تعطي فرصة للمستثمرين المسلمين بعمل مشروعات في مدن الحرمين الشريفين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وفرصة البقاء جوارهما، إضافة إلى أن قرار الإقامة المميزة باب جديد لدعم الاقتصاد السعودي وأيضاً هي تحفظ وتكفل حقوق حامل الإقامة المميزة وعدم ضياعها.

وتابع: الأنظمة والقوانين حفظت كامل حقوقه في حال مغادرة البلاد أو وجوده، فيستطيع الإشراف مباشرة على أنشطته التجارية، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستخفّض نسبة التستر التجاري.

وقال "بنون": الأنشطة التجارية التي يتخفى خلفها وافدون ويظهر السعودي في الواجهة، سوف تدفع إلى أن يدير نشاطه بنفسه دون الحاجة إلى أن يجعلها باسم سعودي.

وأضاف: كلنا يعلم أن عديداً من الدول شرعت قوانين وأنظمة للمستثمر الوافد وأغرته بمزايا عديدة والغاية منها استقطاب رؤوس أموال، والسباق محموم في دول الخليج لاستقطاب هؤلاء المستثمرين، وربما تفتح جدالاً في المجتمع أن حامل الإقامة المميزة قد ينافس المواطن المحلي في بعض الأنشطة التجارية أو العمل فيها، إضافة إلى الوظائف، إلا أن هذا الأمر يجب ألا يخيف السعوديين، فالأنظمة والقوانين حدّدت مجالات عمله، وإن عمله سوف يكون مديراً في مؤسسته أو شركته، فالغاية من هذه الخدمة الجديدة دخول رؤوس أموال وضخ مزيد من الاستثمارات.

وأردف: نهمس في أذن المركز المتخصص لتقديم هذه الخدمة، بأن يكون العاملون فيه من ذوي الخبرة وطريقة التعامل وسرعة الإنجاز وأيضا تسويق المشروع والدعاية له في أسواق خارجية ودول أخرى، وأيضاً ترفع من مستوى المقبولين.

وتابع: نحن لا نريد أن نملأ البلد بمشروعات ضعيفة وهشة، ولا نريد مَن ليست لديهم خبرة ولا يشكلون إضافة للسوق السعودي، كما أننا ننتظر أن تكون البيانات التي تصدر من المركز قريبة من المجتمع والإعلام من حيث الأرقام والبيانات، وسنحكم على هذه التجربة بعد عام حينما يصدر تقريره السنوي، وأثرها الاقتصادي في السعودية.