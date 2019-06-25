قررت محاكم ودوائر التنفيذ إلزام 7883 ممتنعا عن النفقة، بدفع نحو 96 مليون ريال نفقة أبناء، خلال العام الهجري الجاري 1440هـ.
وحسب ” المدينة” أفادت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن مكة المكرمة تصدرت قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ 2715 طلبا، بقيمة 29.7 مليون ريال، تليها الرياض بـ 1992 طلبا، بقيمة 31.8 مليون، ثم المنطقة الشرقية بـ 1267 طلبا، بقيمة 12.2 مليون، ثم المدينة المنورة بـ 599 طلبا، بقيمة 5 ملايين.
وأضافت: جاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ 312 طلبا، بقيمة 3.5 ملايين، تليها عسير بـ 258 طلبا، بقيمة 4.6 مليون، ثم جازان بـ 206 طلبات، بقيمة 3.6 مليون، ثم تبوك بـ 198 طلبا، بقيمة 1.4 مليون، ثم الجوف بـ 119 طلبا، بقيمة 1.9 مليون.
وأضافت: سجلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 103 طلبات، بقيمة 600 ألف ريال، تليها الباحة بـ 49 طلبا، بقيمة نحو مليون ريال، ثم الحدود الشمالية بـ 42 طلبا، بقيمة 400 ألف، ثم نجران بـ 23 طلبا، بقيمة 100 ألف، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر عدد صادم للسعوديين الممتنعين عن النفقة وإلزامهم بدفع مبلغ ضخم.. وهذه المنطقة تتصدر القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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