«الأرصاد» تُنبِّه لموجة حارة وأمطار رعدية على 3 مناطق بالمملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عددًا من التنبيهات المتقدمة؛ بشأن حالة الطقس على بعض مناطق المملكة، خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة، في التنبيهات التي اطلعت عليها «عاجل»، إنَّ منطقة مكة المكرمة (أضم، الطائف، ميسان)، تشهد سُحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية، مع تدني مستوى الرؤية؛ وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

وصدر التنبيه نفسه لمنطقة نجران (بدر الجنوب، حبونا) من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً، فيما تتعرَّض منطقة المدينة المنورة (بدر، وينبع) لموجة حارة، وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا.

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وكانت هيئة الأرصاد، قد أصدرت تقريرًا في وقتٍ سابق؛ بشأن طقس اليوم، توقَّعت فيه أن يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة، مع رياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

وتوقَّعت الهيئة كذلك تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وتكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كيلومترًا / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كيلومترًا / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.