تنويه من «تعليم الشمالية» يوضّح خطوات إخلاء الطرف للمعلمين والمعلمات

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، تنويهًا مهمًا بشأن إخلاء طرف المعلمين والمعلمات المنقولين بحركتي النقل الداخلي والخارجي.

وذكر التنويه، الذي اطلعت عليه «عاجل»، أنّه بالنسبة لإخلاء الطرف للمنقولين وللمنقولات بالحركة، فإنّه يتم اعتماد إخلاء الطرف من المدارس عن طريق «فارس» من الآن، أمّا بالنسبة لمباشرة المنقولين والمنقولات بالحركة، فيتم اعتماد المباشرات لهم في المدارس الجديدة عن طريق «فارس»؛ اعتبارًا من المباشرة الفعلية بالمدارس مع عودة المعلمين والمعلمات.

أمّا بالنسبة لقادة المدارس المنقولين والمنقولات بالحركة، فلا يتم إخلاء طرفهم عبر «فارس»، وذلك لارتباط المعلمين والمعلمات بنظام «فارس»، وحتى لا تتعثّر عملية الإخلاء للمعلمين المنقولين والمعلمات المنقولات من مدارسهم؛ بسبب عدم وجود قائد مرتبط بهذا النظام.

وأكَّدت الإدارة التعليمية عدم تعطيل أي إخلاء طرف لكل من صدر لهم نقل، وفقًا لنتيجة حركتي النقل الداخلي والخارجي.