الان تتابع “التدريب المهني” توضح حقيقة قبول الطلاب غير السعوديين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
نفى المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي المعلومات المتداولة مؤخرا، بخصوص بدء المؤسسة قبول الطلاب والطالبات غير السعوديين في الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد للعام التدريبي القادم ١٤٤٠-١٤٤١ه.
وأكد العتيبي أنه ضمن خطة المؤسسة السنوية لتنظيم إجراءات القبول والتسجيل فإنها تعمل قبل بدء كل فصل تدريبي بإجراء معتاد يهدف لحصر طلبات المتقدمين من غير السعوديين وتنظيم بياناتهم،وأن قبولهم يتم وفق الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص وفي حال توفر مقاعد شاغرة لاحقا.
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