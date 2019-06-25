أين تناول ولي العهد ووزيرالخارجية الأمريكي وجبة الغداء في جدة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة فوجئ رواد مطعم nobu على الواجهة البحرية في جدة بدخول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضيفه وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، والوفد المرافق لهما إلى المطعم لتناول وجبة الغداء. ولم يفوت بعض الحضور فرصة تواجد ولي العهد في نفس المكان والتقطوا صور تذكارية معه، إضافة إلى بعض العاملين بالمطعم ممن أصروا على توثيق هذه الزيارة بأخذ سيلفي معه. ومطعم nobu أحد المطاعم الشهيرة عالميا بتقديم الوجبات اليابانية والأطباق البحرية ولحم بقر "Wagyu ".



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