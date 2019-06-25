السعودية اليوم / وزير الإعلام يلتقي رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية



جدة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

التقى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بجدة أمس، رؤساء مجالس إدارات الصحف

وجرى مناقشة التحديات الإعلامية وتطور تقنيات العمل الصحفي، بالإضافة إلى استعراض سبل تطوير أداء المؤسسات الصحفية لمواكبة الأحداث وإحداث الانتشار والتأثير، ومناقشة آليات تحول الصحف إلكترونياً وخدمة المنصات الإعلامية للوصول إلى المتلقي بسرعة ودقة.

كما تم تناول موضوعات تخص تطوير الإعلان والدعاية وتنويع مصادر الدخل لمراعاة التغيرات الحديثة في العالم، وتحقيق التطلعات الإعلامية وفقاً لرؤية المملكة 2030 بما يطور المحتوى وينهض بالإعلام في مختلف جوانبه.

// انتهى //

12:39ت م

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جدة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسالتقى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بجدة أمس، رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية وجرى مناقشة التحديات الإعلامية وتطور تقنيات العمل الصحفي، بالإضافة إلى استعراض سبل تطوير أداء المؤسسات الصحفية لمواكبة الأحداث وإحداث الانتشار والتأثير، ومناقشة آليات تحول الصحف إلكترونياً وخدمة المنصات الإعلامية للوصول إلى المتلقي بسرعة ودقة.كما تم تناول موضوعات تخص تطوير الإعلان والدعاية وتنويع مصادر الدخل لمراعاة التغيرات الحديثة في العالم، وتحقيق التطلعات الإعلامية وفقاً لرؤية المملكة 2030 بما يطور المحتوى وينهض بالإعلام في مختلف جوانبه.// انتهى //12:39ت م0058

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.