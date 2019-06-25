السعودية اليوم / فرع هيئة الأمر بالمعروف والنيابة العامة بمنطقة الباحة يبحثان سبل التعاون



الباحة 22 شوال 1440 هـ الموافق25 يونيو 2019 م واس

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالباحة وسام بن أحمد القاسم, برئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة عمير الشهري.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد أمس بمقر النيابة العامة، بحث سبل التعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفرع النيابة العامة، ومجالات تعزيز الشراكة للقيام بخدمة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الكتاب والسنة وبموجب الأنظمة المرعية وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر - أيدهم الله -.

وأشار القاسم إلى أن الزيارة تأتي لمد جسور التواصل والتعاون بين الجهات ذات العلاقة ترجمة لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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12:27ت م

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