السعودية اليوم / أمانة نجران تنشئ مُتَنَزَّه الصفا على مساحة 140.000م2



نجران 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

بدأت أمانة منطقة نجران، العمل في تنفيذ مشروع متنزه الصفا غرب مدينة نجران على مساحة 140.000م2 .

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان أن الأمانة تولي مشاريع المتنزهات والحدائق والملاعب والساحات العامة اهتمامًا كبيرًا لما لها من دور فعال في التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية، إضافة إلى كونها تشكل متنفسًا لأهالي مدينة نجران وسكانها والتي يقضون فيها أجمل أوقاتهم وسط تكامل جميع الخِدْمات والمرافق الحيوية التي تلبي حاجاتهم.

من جانبه أبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب أن المشروع عبارة عن متنزه يقع على مساحة 140.000م2، يتكون من شلال يمتد من أعلى جبل رعوم حتى أسفله، ومسطحات خضراء وأشجار، وملعب لكرة القدم، وألعاب أطفال ومشايات من الخرسانة المطبوعة والممشطة، ودورات مياه ومبنى إداري.

وأكد آل نصيب، سعي الأمانة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها لتحقيق أعلى معايير الجودة وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير مزيد من الأماكن المناسبة والمهيأة للمواطن والمقيم، التي تسهم بشكل كبير في إعطاء صورة حضارية جميلة لمدينة نجران، مشيرًا إلى وجود عدد من المشاريع التي أبرمتها الأمانة مؤخرًا، شملت إنشاء حدائق عامة في عدد من الأحياء.

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12:15ت م

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