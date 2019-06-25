السعودية اليوم / محافظ ينبع يطلع على إنجازات إدارة المساجد وإدارة الحج والعمرة بينبع



ينبع 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

رأس محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي سعد بن مرزوق السحيمي اليوم، الاجتماع الخامس للمجلس المحلي بمحافظة ينبع، بحضور وكيل محافظ ينبع بندر بن خالد الحربي، وأعضاء المجلس من المسؤولين والأهالي، وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور، منوهًا بالاهتمام والدعم الذي يجده المجلس من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة وسمو نائبه.

بعد ذلك استعرض أمين المجلس نايف الربياوي، جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن عرضًا مرئيًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع،و تضمن العرض إنجازات الإدارة للعام الحالي حيث بلغ عدد المساجد والجوامع في محافظة ينبع والمراكز والهجر والقرى التابعة لها الجوامع 110 جامع والمساجد 535 مسجد وفي مجال الدعوة 1920 كلمة وعظية ودروسا، وفي مجال المشاريع عدد المساجد التي تم استلامها من بداية العام 8 مساجد وعدد المساجد تحت الإنشاء 6 مساجد وعدد المساجد تحت الإجراء 7 مساجد وعدد الجولات الرقابية على المساجد 2160 جولة.

تلا ذلك عرضٌ مرئي عن إنجازات إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع تضمن تقريرًا عن أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر ميناء ينبع التجاري ومطار الأمير عبد المحسن بينبع خلال الخمسة الأعوام من 1436 حتى 1440هـ وفي ختام الاجتماع أُعِدَّ محضر بما تم ورفع لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة.

// انتهى //

12:14ت م

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