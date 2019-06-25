السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل القنصل الأردني بجدة ومدير السعودية اليوم فرع الخدمة المدنية بمنطقة مكة المكرمة



جدة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم, القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية بجدة جعفر محمد عبدالرحيم.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم, فهد بن رقوش الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة مكة المكرمة.

وقدم سموه التهنئة له بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق والسداد.

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12:02ت م

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