السعودية اليوم / المملكة تشارك في ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" في البحرين



المنامة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

تشارك المملكة العربية

وتأتي مشاركة المملكة في هذه الورشة استمراراَ لمواقفها الثابتة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق، لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والنمو والعيش الكريم.

وتجدد المملكة العربية السعودية تأكيدها على موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحلها وفق مبادرة السلام العربية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعو لتتشارك الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل.

كما تؤكد المملكة دعمها جميع الجهود الدولية التي تهدف إلى ازدهار المنطقة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.

// انتهى //

12:00ت م

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المنامة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واستشارك المملكة العربية السعودية في ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" التي تنظمها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية يومي 25 و 26 يونيو، بوفد برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، وعضوية كل من معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد آل الشيخ، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان.وتأتي مشاركة المملكة في هذه الورشة استمراراَ لمواقفها الثابتة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق، لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والنمو والعيش الكريم.وتجدد المملكة العربية السعودية تأكيدها على موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحلها وفق مبادرة السلام العربية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعو لتتشارك الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل.كما تؤكد المملكة دعمها جميع الجهود الدولية التي تهدف إلى ازدهار المنطقة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.// انتهى //12:00ت م0053

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