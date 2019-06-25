السعودية اليوم / فعاليات متنوعة في "ألوان الصيف" بغرفة أبها



أبها 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

يواصل البرنامج الاجتماعي "ألوان الصيف" الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها فعالياته بمشاركة أكثر من 100 طفل وطفلة، حيث قدم منذ انطلاقته قبل أسبوع، العديد من الفعاليات والدورات التعليمية والترفيهية، من أبرزها مبادئ في اللغة الانجليزية والحاسب الآلي وحفظ القرآن الكريم، إضافة إلى برامج لتعليم الرسم والطهي والخط والألعاب

وأكد رئيس غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي، حرص الغرفة على تنفيذ برامج وفعاليات موجهة للأجيال الجديدة، وتدريبهم على المهارات الأساسية التي تصقل الشخصية، وتعزز المواهب واستثمار أوقات الفراغ ببرامج تربوية متنوعة وهادفة، وإكساب الأطفال المهارات والخبرات الميدانية، واكتشاف مواهبهم مع تنمية إحساس الأطفال بمشكلات مجتمعهم، وإعدادهم للمشاركة في الفعاليات الكبيرة لتنمية روح التعاون والعمل الجماعي.

// انتهى //

11:21ت م

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أبها 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسيواصل البرنامج الاجتماعي "ألوان الصيف" الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها فعالياته بمشاركة أكثر من 100 طفل وطفلة، حيث قدم منذ انطلاقته قبل أسبوع، العديد من الفعاليات والدورات التعليمية والترفيهية، من أبرزها مبادئ في اللغة الانجليزية والحاسب الآلي وحفظ القرآن الكريم، إضافة إلى برامج لتعليم الرسم والطهي والخط والألعاب الرياضية ، وعدد من البرامج الترفيهية الخاصة بالأطفال.وأكد رئيس غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي، حرص الغرفة على تنفيذ برامج وفعاليات موجهة للأجيال الجديدة، وتدريبهم على المهارات الأساسية التي تصقل الشخصية، وتعزز المواهب واستثمار أوقات الفراغ ببرامج تربوية متنوعة وهادفة، وإكساب الأطفال المهارات والخبرات الميدانية، واكتشاف مواهبهم مع تنمية إحساس الأطفال بمشكلات مجتمعهم، وإعدادهم للمشاركة في الفعاليات الكبيرة لتنمية روح التعاون والعمل الجماعي.// انتهى //11:21ت م0045

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