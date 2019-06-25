السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من نشاط لرياح سطحية مثيرة للأتربة على منطقة تبوك



تبوك 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات أملج وضباء.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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11:18ت م

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