السعودية اليوم / مصرع وإصابة 49 شخصًا إثر سقوط حافلة في الهند



نيودلهي 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 43 آخرون، إثر سقوط الحافلة التي كانت تقلهم اليوم في ممر ضيق بمقاطعة جارهوا بولاية جهارخاند.

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن الشرطة، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الحادث، مشيرة إلى أن الحادث وقع عندما كانت الحافلة متجهة إلى المقاطعة من مدينة أمبيكابور في ولاية تشهاتيسجاره.

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11:17ت م

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