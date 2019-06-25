السعودية اليوم / طلاب نادي الحي بتعليم نجران يزورون موقع الأخدود الأثري



نجران 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في نادي الحي بمتوسطة الطبري، مجموعة من المناشط والفعاليات وذلك ضمن مشروع "إجازتي 4"، تحت عنوان "صيف سعيد و وقت مفيد".

وأبان المتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر مدخلي، أن برامج المسار السياحي في مشروع "إجازتي 4"، شمل زيارة طلاب النادي إلى موقع الأخدود الأثري بنجران، واستمع الطلاب خلال الجولة إلى شرح مفصل عن النقوش، والرسومات، والقلعة الأثرية، ورحى الأخدود الشهير، وأطلعوا على المشاريع التي يتم تنفيذها في الموقع، إلى جانب المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بموقع الأخدود الأثري، التي من أبرزها متحف نجران الإقليمي.

وأوضح مدخلي، أن المسار السياحي في أندية الحي بتعليم نجران يأتي ضمن أربع مسارات، المسار الترفيهي، والمسار التدريبي والتقني، والمسار التطوعي، ويهدف المسار السياحي إلى مشاركة الطلاب في الفعاليات السياحية بالمنطقة، كبرنامج عيش

// انتهى //

11:08ت م

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نجران 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في نادي الحي بمتوسطة الطبري، مجموعة من المناشط والفعاليات وذلك ضمن مشروع "إجازتي 4"، تحت عنوان "صيف سعيد و وقت مفيد".وأبان المتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر مدخلي، أن برامج المسار السياحي في مشروع "إجازتي 4"، شمل زيارة طلاب النادي إلى موقع الأخدود الأثري بنجران، واستمع الطلاب خلال الجولة إلى شرح مفصل عن النقوش، والرسومات، والقلعة الأثرية، ورحى الأخدود الشهير، وأطلعوا على المشاريع التي يتم تنفيذها في الموقع، إلى جانب المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بموقع الأخدود الأثري، التي من أبرزها متحف نجران الإقليمي.وأوضح مدخلي، أن المسار السياحي في أندية الحي بتعليم نجران يأتي ضمن أربع مسارات، المسار الترفيهي، والمسار التدريبي والتقني، والمسار التطوعي، ويهدف المسار السياحي إلى مشاركة الطلاب في الفعاليات السياحية بالمنطقة، كبرنامج عيش السعودية ، وزيارة المعارض والمتاحف، ورحلات إلى المواقع الأثرية.// انتهى //11:08ت م0041

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