سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/6/25 10:45 صباحا بتوقيت أبوظبي
سعر الدولار في مصر
استقر سعر الدولار في مصر، اليوم الثلاثاء، في البنوك وشركات الصرافة أمام الجنيه المصري، وبلغ متوسط سعر الدولار 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.74 جنيه للبيع، وفق متعاملين.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك مصر والتعمير والإسكان ومصر إيران والإسكندرية.
والشركة المصرفية العربية والمصري لتنمية الصادرات وكريدي أجريكول والبركة.
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي زاد سعر للدولار ليبلغ عند الشراء 16.71 جنيه، مقابل 16.75 جنيه للبيع، وفق بيانات رسمية.
واستقر سعر الدولار في البنك التجار الدولي مصر -أكبر بنوك القطاع الخاص- عند 16.64 جنيه للشراء مقابل 16.74 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك المصرف المتحد.
واعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مؤخرا، أن الجنيه المصري ضمن أفضل العملات أداءً في أسواق العملات الأجنبية إذ ارتفع 6% مقابل الدولار.
وترى شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية في مذكرة بحثية أصدرتها الأحد أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيبقى مستقرا خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل أن يتراجع خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل سعر الدولار في المتوسط إلى 17.43 جنيه في 2020/2019، و18.25 جنيه في 2021/2020.
وزاد متوسط سعر شراء اليورو للشراء ليبلغ 18.96 جنيه مقابل 19.11 جنيه للبيع، كما ارتفع متوسط سعر للشراء الإسترليني إلى 21.19 جنيه فيما تراجع للبيع عند 21.36 جنيه للبيع.
وبالنسبة لمستويات سعر صرف العملات العربية، بلغ متوسط سعر الريال السعودي عند 4.42 جنيه للشراء مقابل 4.46 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.53 جنيه مقابل 4.56 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 54.81 جنيه وتراجع سعر البيع ليسجل 55.28 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك الأهلي المصري.
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