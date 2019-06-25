شكرا لقرائتكم فيديو.. البلسم تداوي المرضى والأطفال في تنزانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-25 فيديو.. البلسم تداوي المرضى والأطفال في تنزانيا متابعات الخليج 365 - الرياض بدأت منظمة البلسم الدولية السعودية في تقديم خدماتها مجاناً للمرضى والمحتاجين خاصة الأطفال في تنزانيا. Advertisements وكان فريق البلسم قد بدأ رحلته بالأمس من الرياض إلى تنزانيا لإجراء عمليات جراحية معقدة للأطفال المحتاجين. وبدأت بعثة فريق منظمة البلسم الدولية في تنزانيا أولى عملياتها بقيادة الدكتور زكريا حبيب للتخفيف عن المرضى والمحتاجين في تنزانيا.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. البلسم تداوي المرضى والأطفال في تنزانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.