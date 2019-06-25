2019-06-25

بعد خامنئي.. ظريف على قائمة العقوبات الأمريكية

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشين، مساء أمس، عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بعقوبات جديدة على إيران، أن استهداف الطائرة المسيّرة لم يكن خطأً إيرانياً بل عملاً متعمداً.

وكشف أن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأضاف أن هذه العقوبات ليست رمزية، مؤكداً أن فرض العقوبات يأتي عادة عقب معلومات استخباراتية لا يمكن الكشف عنها.

كما أشار الوزير الأمريكي إلى أن بعض العقوبات كانت قيد الإعداد وأخرى جاءت بعد الأنشطة الإيرانية الأخيرة.

وفي بيان لوزارة الخزانة الأمريكية فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 8 من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق الاثنين أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي.

وطالب ترامب، إيران بوقف رعايتها للإرهاب، موضحاً أن العقوبات تأتي رداً على إسقاط طهران للطائرة الأمريكية المسيرة، الخميس الماضي.

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كما شدد الرئيس على أنه لن يُسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية أو مواصلة رعايتها للإرهاب.

وأوضح أن العقوبات الموقعة على طهران لن تستثني مكتب خامنئي، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران قد تستمر لأعوام.

وفي كلمة من داخل البيت الأبيض قبل توقيع العقوبات، وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق النووي السابق مع إيران بالكارثي.

وألمح ترامب، بعد توقيع العقوبات، إلى أنه على استعداد للتفاوض مع الإيرانيين إذا رغبوا في ذلك.

وقال: “رسالتي إلى خامنئي أن يصبحوا بلداً عظيماً بدلاً أن ينتهجوا هذا النهج المدمر”.

كما تعهد بحرمان كل من يعمل مع خامنئي من الوصول للنظام المالي العالمي.

وجاء توقيع ترامب بنفسه على العقوبات داخل البيت الأبيض في دلالة على عزم الإدارة الأمريكية على مواجهة سياسات إيران.

يُذكر أن مثل هذه العقوبات تعلنها وزارة الخزانة الأمريكية، ولكن المشهد بدا مختلفاً هذه المرة.