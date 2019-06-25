شاهد بالصور.. سيارات المسافرين تحاصر جامع النور بجازان

2019-06-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

شكا عدد من أهالي مدينة جازان من وقوف عدد كبير من السيارات لفترات طويلة بداخل مواقف جامع النور الواقع بطريق الملك عبدالعزيز في حي المطار والمقابل لمجمع هايبر بنده، حيث تعود ملكية تلك السيارات للمسافرين الذين قاموا بركن سيارتهم بمواقف الجامع عند سفرهم عبر مطار جازان.

وقال بعض المواطنين: إن وقوف تلك السيارات لفترة طويلة بداخل مواقف جامع النور الذي تم افتتاحه قبل أشهر يعد مشهد غير حضاري، يؤكد تراجع الخدمات، ويكشف عن غياب العقوبات على المخالفين، في ظل تزايد أعداد السيارات المتوقفة مؤخراً، وذلك بسبب قلة مواقف السيارات بداخل مطار جازان؛ الأمر الذي يدفع المسافرين إلى ركن سيارتهم بجوار منازل السكان والمحال التجارية والمساجد القريبة من المطار.

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ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365” خلال الأيام الماضية وجود عشرات السيارات متوقفة منذ فترة طويلة بداخل مواقف جامع النور، بالإضافة إلى وجود ازدحام واختناق مروري بين سيارات المصلين أثناء أوقات أداء الصلوات وخصوصاً صلاة الجمعة، حيث يواجه المصلون صعوبات كبيرة من أجل إيجاد موقف خالٍ وقريب من الجامع.

وناشد الأهالي الجهات المعنية وعلى رأسها إدارة مرور جازان بإيجاد حلول عاجلة مع الجهات ذات الاختصاص لوقف تلك الظاهرة غير الحضارية، وإنذار ملاك السيارات المخالفة المتوقفة لفترات طويلة حول الجامع، ووضع حدٍّ لذلك.

وتواصلت “متابعات الخليج 365” مع إدارة مرور منطقة جازان قبل أيام من أجل الرد على الاستفسارات التي تم توجيهها إليهم، وما زالت في انتظار الرد من قبل الإدارة.