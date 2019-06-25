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مرصد جامعة المجمعة يوضح ظروف استطلاع هلال شهر ذي القعدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، ظروف استطلاع هلال شهر ذي القعدة لهذا العام 1440هـ.
وأوضح المرصد في بيان له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه حسب تقويم أم القرى فإن ظروف رؤية الهلال العلمية كالتالي: “الاقتران المركزي سيحدث في 10:16 مساء الثلاثاء بينما يوم الأربعاء ستغرب الشمس الساعة 6:52 عند درجة 29 شمال الغرب.
بينما سيغرب الهلال الساعة 7:37 مساء عند درجة 292 جنوب الشمس.
أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 45 دقيقة بارتفاع 9.12 واستطالة 11.61 درجة والله أعلم.
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