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ترامب: أستطيع ضرب إيران دون موافقة الكونغرس
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه يتمتع بالسلطة القانونية من أجل القيام بعمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس.
ورداً على سؤال من قِبل صحيفة “The hill” عما إذا كان يتمتع بسلطة كافية لشن أي عمليات عسكرية ضد إيران دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس، أجاب: “نعم، لدي تلك الصلاحيات”، لكنه أردف أنه “لطالما فضل إطلاع الكونغرس عما يجري”.
وعن تصريحات رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، بشأن عدم امتلاك الرئيس الأميركي الحق بالقيام بعمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس، قال: “أنا أخالف هذا الرأي، يبدو أن الأغلبية تخالفه”.
إلى ذلك، كرر أنه كان على وشك اتخاذ قرار بضرب إيران، لكنه قرر عدم القيام بذلك لأنه لم يكن متناسباً، مؤكداً في الوقت ذاته أن إدارته ستواصل إطلاع الكونغرس على ما تقوم به.
يذكر أن الرئيس الأميركي كان وقّع، الاثنين، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية خامنئي.
كما طالب إيران بوقف رعايتها للإرهاب، موضحاً أن العقوبات تأتي رداً على إسقاط طهران للطائرة الأميركية المسيرة، الخميس الماضي.
إلى ذلك، أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن، مساء الاثنين، عقب توقيع ترامب أمراً تنفيذياً بعقوبات جديدة على إيران، أن استهداف الطائرة المسيّرة لم يكن خطأً إيرانياً بل هو عمل متعمد. وكشف أن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
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