، شاهد اصطدام طائرة كويتية ببوابة جسر في مطار نيس بفرنسا ،

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قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية، إن طائرتها المتجهة إلى نيس الفرنسية تعرّضت لحادث ارتطام في جناحها الأيسر بعد هبوطها في المطار الفرنسي، وأكّدت أن الجميع نزل بسلام ودون أيّ إصابات.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضحت الشركة، في بيان، أن الرحلة رقم 182 المتجهة إلى نيس تعرّضت طائرتها وهي من طراز بوينج في الساعة 5:20 مساء أمس الإثنين، بتوقيت (نيس) لارتطام طرف الجناح الأيسر ببوابة الجسر الأوسط الممتد من مبنى المطار إلى الساحة.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد حصل هذا الارتطام في أثناء توجيه الطائرة من أرض المطار من قِبل الموجّه الأرضي وبخطأ من توجيهه.
وأوضحت أنه تمّ إنزال جميع الركاب وطاقم الطائرة اعتيادياً من البوابة الأمامية للطائرة بسلام دون أي إصابات.
وأضافت أنه "تمّ إلغاء الرحلة المقررة، يوم الإثنين، من نيس إلى الكويت"، لافتة إلى أن "الجهات المعنية في الشركة تقوم حالياً بالترتيبات اللازمة لتوفير الحجوزات البديلة والسكن الملائم للعملاء المقرر سفرهم على الرحلة الملغاة".
وذكرت أن الجهاز الفني باشر في الترتيبات اللازمة لإصلاح الضرر الذي أصاب جناح الطائرة في أسرع وقت ممكن وعودتها إلى العمل، ضمن أسطول الشركة التي باشرت بدورها مع السلطات الفرنسية المختصة التحقيقات اللازمة.
شاهد اصطدام طائرة كويتية ببوابة جسر في مطار نيس بفرنساصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-25
قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية، إن طائرتها المتجهة إلى نيس الفرنسية تعرّضت لحادث ارتطام في جناحها الأيسر بعد هبوطها في المطار الفرنسي، وأكّدت أن الجميع نزل بسلام ودون أيّ إصابات.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضحت الشركة، في بيان، أن الرحلة رقم 182 المتجهة إلى نيس تعرّضت طائرتها وهي من طراز بوينج في الساعة 5:20 مساء أمس الإثنين، بتوقيت (نيس) لارتطام طرف الجناح الأيسر ببوابة الجسر الأوسط الممتد من مبنى المطار إلى الساحة.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد حصل هذا الارتطام في أثناء توجيه الطائرة من أرض المطار من قِبل الموجّه الأرضي وبخطأ من توجيهه.
وأوضحت أنه تمّ إنزال جميع الركاب وطاقم الطائرة اعتيادياً من البوابة الأمامية للطائرة بسلام دون أي إصابات.
وأضافت أنه "تمّ إلغاء الرحلة المقررة، يوم الإثنين، من نيس إلى الكويت"، لافتة إلى أن "الجهات المعنية في الشركة تقوم حالياً بالترتيبات اللازمة لتوفير الحجوزات البديلة والسكن الملائم للعملاء المقرر سفرهم على الرحلة الملغاة".
وذكرت أن الجهاز الفني باشر في الترتيبات اللازمة لإصلاح الضرر الذي أصاب جناح الطائرة في أسرع وقت ممكن وعودتها إلى العمل، ضمن أسطول الشركة التي باشرت بدورها مع السلطات الفرنسية المختصة التحقيقات اللازمة.
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
10:49 AM
نتيجة أخطاء توجيهية حدثت عقب هبوطها وجميع الركاب بسلام
قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية، إن طائرتها المتجهة إلى نيس الفرنسية تعرّضت لحادث ارتطام في جناحها الأيسر بعد هبوطها في المطار الفرنسي، وأكّدت أن الجميع نزل بسلام ودون أيّ إصابات.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضحت الشركة، في بيان، أن الرحلة رقم 182 المتجهة إلى نيس تعرّضت طائرتها وهي من طراز بوينج في الساعة 5:20 مساء أمس الإثنين، بتوقيت (نيس) لارتطام طرف الجناح الأيسر ببوابة الجسر الأوسط الممتد من مبنى المطار إلى الساحة.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد حصل هذا الارتطام في أثناء توجيه الطائرة من أرض المطار من قِبل الموجّه الأرضي وبخطأ من توجيهه.
وأوضحت أنه تمّ إنزال جميع الركاب وطاقم الطائرة اعتيادياً من البوابة الأمامية للطائرة بسلام دون أي إصابات.
وأضافت أنه "تمّ إلغاء الرحلة المقررة، يوم الإثنين، من نيس إلى الكويت"، لافتة إلى أن "الجهات المعنية في الشركة تقوم حالياً بالترتيبات اللازمة لتوفير الحجوزات البديلة والسكن الملائم للعملاء المقرر سفرهم على الرحلة الملغاة".
وذكرت أن الجهاز الفني باشر في الترتيبات اللازمة لإصلاح الضرر الذي أصاب جناح الطائرة في أسرع وقت ممكن وعودتها إلى العمل، ضمن أسطول الشركة التي باشرت بدورها مع السلطات الفرنسية المختصة التحقيقات اللازمة.
، شاهد اصطدام طائرة كويتية ببوابة جسر في مطار نيس بفرنسا ،
المصدر : الخليج 365
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