“الأرصاد”: طقس حار إلى شديد الحرارة على بعض المناطق غداً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يكون الطقس غداً الثلاثاء حارا إلى شديد الحرارة مع رياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار على مناطق الشرقية والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

فيما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والمرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة. وأشارت إلى أن أعلى درجة حرارة يُتوقع تسجيلها غداً (48 درجة) في الدمام والأحساء، وأدنى درجة حرارة (21 درجة) في أبها.