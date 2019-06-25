تفاصيل غرق مواطن سعودي وإنقاذ اثنين من أبنائه في ماليزيا.. والكشف عن مصير جثته

كشفت صحيفة “سترايتس تايمز” الماليزية، تفاصيل غرق مواطن سعودي يبلغ من العمر 51 عامًا، أثناء السباحة مع أبنائه في شاطئ بانتاي تينغا في مدينة لانكاوي بماليزيا.

وقالت الصحيفة: إن “السائح السعودي تعرض للغرق عند الساعة الثالثة ظهرًا من يوم الأحد وتم العثور على جثته عند الساعة السادسة مساء في اليوم ذاته على بعد 30 كلم من الموقع الذي شوهد فيه آخر مرة”.

وأوضحت أن “السائح السعودي كان يقيم في منتجع قريب مع عائلته، ودخل للبحر مع أبنائه (13 – 21 عامًا) على الرغم من وجود تحذير للمصطافين من السباحة بسبب الأمواج العالية والتيارات القوية”.

ونقلت الصحيفة، عن ضابط عمليات الدفاع المدني في لانكاوي، أنه تم تلقي مكالمة طوارئ في الحادث في تمام الساعة 3.18 مساءً، وانتقل 10 من أعضاء الحركة من بانتاي سينانج وبانتاي تينغاه وبولاو بايار إلى مكان الحادث.

وأضاف الضابط: “تمكن رجال الإنقاذ خلال دقائق من إنقاذ اثنين من الضحايا – صبي وشاب – لكن لم يتمكنوا من العثور على الأب إلا بعد ذلك بثلاث ساعات، وعلى بعد 30 كلم عن آخر موقع شوهد فيه، وتم تسليم الجثة إلى الجهات الأمنية لإنهاء الإجراءات اللازمة.