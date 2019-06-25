“الخضري”: بهذا الاقتراح نعاون الشباب على الزواج‎ بطريقة تحفظ خصوصيتهم

أبدى عالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري اقتراحاً بإنشاء منصة إلكترونية لمعاونة الشباب على الزواج كونه من الضرورات الخمس وضمانة للأمن الأسري، بحسب ما ذكر. وتفصيلاً، أوضح الدكتور “الخضيري” بشأن مقترحاته الخاصة بإنشاء (منصة إلكترونية) بأنها تعنى بمعاونة الشباب على الزواج بحيث تشرف عليها الدولة، ويستقطب لها المتطوعون والمتطوعات من القضاة والأئمة ومشرفات لجان التنمية والجمعيات. وأكد أن الهدف من ذلك يأتي لمساعدة الشباب والفتيات للإقدام على الزواج، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الأسري بطريقة تحفظ خصوصيتهم.

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