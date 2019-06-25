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نصح فهد البقمي الخبير التقني، المستهلكين بعدم التسرع في شراء الهواتف التي تعمل بتقنية الـ 5G، التي يتم الحديث عنها حالياً من بعض شركات الهواتف الذكية حول العالم.
وقال البقمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الفترة الماضية نسمع بـ 5G، لكن هل فعلاً أنا كمستخدم بسيط بحاجة إليه حالياً؟ “.
وأضاف أنه لا يوجد تقنيات ناضجة ومهمة تعتمد على 5G حتى الآن بالإضافة إلى أنه لماذا سأحتاج لسرعة تصل 1 جيجا بينما استخدامي الفعلي شبكات تواصل اجتماعي وتصفح مواقع.
وختم الخبير التقني فهد البقمي تغريدته بقوله: “نصيحتي احفظ فلوسك فالتقنية جديدة ولن تفيدك حالياً”.
كانت هذه تفاصيل خبر مختص لمن يرغبون في شراء «هواتف الـ5G»: نصيحتي احفظ فلوسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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