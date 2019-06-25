«صحة الرياض» تعِد بحل مشكلة مستشفى الأفلاج قريبًا

وعدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بحل مشكلة النقص الحاد في الكوادر الطبية والفنية والتمريض بمستشفى الأفلاج.

ويأتي ذلك تفاعلًا من «صحة الرياض» مع الخبر الذي نشرته صحيفة «عاجل» بعنوان «دعوا الوزير لزيارتها.. مستشفى الأفلاج تغضب الأهالي».

وتلقت «عاجل» اتصالًا من مصدر مسؤول داخل أروقة الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، قال فيه: «وضع مستشفى الأفلاج لا يرضينا، وجارٍ حل المشكلة».

وفي وقت سابق، نقلت «عاجل» معاناة أهالي محافظة الأفلاج، وتذمرهم من سوء الخدمات التي يقدمها مستشفى الأفلاج العام للمرضى؛ حيث يعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية والفنية والتمريض وإغلاق بعض العيادات.

يُذكر أن مشكلة مستشفى الأفلاج أصبحت عائقًا أمام جميع الأهالي الذين يتكبد الكثير منهم عناء السفر إلى المحافظات المجاورة للعلاج.