السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يطلق فعاليات صيف الباحة 40

الباحة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أمس، فعاليات صيف الباحة 40 تحت عنوان " الباحة راحة وسياحة "، وذلك خلال الحفل الذي نظمته مؤسسة ديار العز على المسرح الروماني بمراوة.ولدى وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.بعد ذلك ألقى المشرف العام على إدارة المهرجانات والاحتفالات بالمنطقة ماجد بن مسفر الغباشي، كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة والحضور، مشيراً إلى أن فعاليات مهرجان صيف الباحة 1440 هـ، ستقام في مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والقرى والعقيق وبني حسن.وبين الغباشي أن الفعاليات متنوعة وتناسب أفراد الأسرة كافة، معرباً عن شكره لسمو أمير الباحة على رعايته الكريمة للحفل، وعلى الدعم غير المحدود للإدارة العامة للمهرجانات والاحتفالات، كما قدم شكره لأمانة المنطقة وبلديات المحافظات على ما يقومون به من جهود خلال الصيف، ولجميع الجهات المعنية والإعلاميين ومؤسسة ديار العز المنفذة لفعاليات صيف الباحة لهذا العام، داعياً الله - عز وجل - أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن ينصر جنودنا على الحد الجنوبي، بعدها ألقيت قصيد شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور.ثم أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز انطلاق فعاليات صيف الباحة (40)، الذي يحوي العديد من الفعاليات المتنوعة والجديدة.وأكد سموه أنه تم الحرص على أن تحقق تلك الفعاليات رضاء فئات المجتمع، مبيناً سموه أنه جرى تهيئة وتجهيز جميع الأماكن السياحية والمنتزهات بالمنطقة من أجل قضاء أجمل الأوقات في ربوع الباحة الجميلة، موجهاً سموه الدعوة للزوار إلى اكتشاف الباحة وما تزخر بها من مكنوز طبيعي أخاذ وطبيعة ساحرة وأجواء جميله جاذبة والاستمتاع بجمال تضاريس المنطقة.وأعرب سمو أمير منطقة الباحة عن شكره وتقديريه لجميع الجهات المشاركة على ما يقومون به من جهود واضحة من خلال عمل متواصل لخدمة أهالي المنطقة وزائريها، حاثاً على مواصلة الجهود والتفاني في خدمة الأهالي والمصطافين في ظل الدعم الغير محدود من قبل دولتنا الرشيدة - أيدها الله -، التي لم تألو جهداً لتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن، داعياً الله أن يحفظ أمننا واستقرارنا وان ينصر جنودنا البواسل.بعد ذلك دشن سموه تطبيق صيف الباحة الذي يوفر للسائح كل ما يحتاجه من معلومات ومواقع سياحية.عقب ذلك شاهد الأمير حسام بن سعود والحضور فقرة الفرق الاستعراضية المشاركة في صيف هذا العام، فيما شاهد الجميع فلماً وثائقياً عن الباحة بعنوان "عروس الصيف".تلا ذلك شاهد سمو أمير الباحة الحضور أوبريت غنائي بهذه المناسبة، الذي واكبه انطلاق الألعاب النارية والبالونات المضيئة.وفي ختام الحفل تسلم سمو أمير منطقة الباحة هدية تذكارية بهذه المناسبة.// يتبع //10:49ت م0032

عام / سمو الأمير حسام بن سعود يطلق فعاليات صيف الباحة 40/ إضافة أولى واخيرة

وفي تصريح صحفي عقب رعايته للحفل أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أن الباحة أخذت مكانها الطبيعي بين مصايف المملكة نظراً لما تتميز من تطور ومقومات سياحية وطبيعة خلابة.

وبين سموه أنه تم اليوم افتتاح فعاليات الصيف لهذا العام التي ستلبي رغبات مختلف فئات المجتمع، متطلعاً سموه من هيئة الترفيه أن تعلن عن فعالياته في المنطقة في القريب العاجل لتتزامن مع فعاليات الصيف المجودة بالمنطقة لتكتمل منظومة الصيف بمشيئة الله تعالى.

ورحب الأمير حسام بن سعود بالزوار والمصطافين في منطقة الباحة، متمنياً لهم قضاء أوقات جميلة في ربوعها، موجهاً سموه الدعوة لمن لم يسبق له زيارة الباحة إلى زيارتها وسيجد ما يسره بمشيئة الله تعالى.

وكان سموه لدى وصوله مقر القرية التراثية بمراوة، قام بتدشين مشروع القرية الذي بلغت تكلفته أكثر من 51 مليون ريال، حيث تجول سموه في أقسام المشروع، وشاهد عرضاً مرئياً عنه.

واستمع سموه إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، عن عناصر المشروع الذي يظم مبني استعلامات بمدخل ساحات الاحتفالات والمناسبات، وعدد 3 نزل فندقية للخدمات متوفر بها 18 غرفة، ومبنى رئيس يحتوي على منصة ملكية وصالة استقبال وصاله طعام، والمسرح الروماني الذي تم تصميمه وتنفيذ على مساحة 1200 متر مربع ومدرج يتسع لنحو 4500 شخص، ومنصة ملكية تتسع لـ 80 شخص، وصالة استقبال وصالة طعام ومرافق عامة، ومواقف للسيارات تتسع لأكثر من 700 سيارة.

ثم أزاح سمو أمير الباحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع.

حضر الحفل مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري، والقنصل العام لدولة الهند، ومدراء الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ومشائخ القبائل وجمهور غفير من أهالي الباحة وزوارها.

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