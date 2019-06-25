السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل مدير بنك التنمية المعيّن حديثاً بالمنطقة



الجوف 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محمد بن فهد الشمري الذي تم تعيينه حديثاً.

وفي بداية اللقاء، رحب سمو أمير منطقة الجوف بالشمري، متمنياً له التوفيق لخدمة المنطقة وأهلها، في ظل الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل قطاعات الدولة، والاهتمام بفئة الرياديين والرياديات وما يقدمونه للمجتمع من تجارب أثبتت قدرة أبناء هذا الوطن على الانخراط بالأعمال الحرة وذات المردود الجيد على الفرد وأسرته, والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 - بإذن الله -.

وأعرب مدير بنك التنمية عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه للبنك وأنشطته، داعياً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع فيه .

// انتهى //

10:19ت م

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