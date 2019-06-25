السعودية اليوم / إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام تستقبل وفداً من جمهوريتي غينيا وإندونيسيا



مكة المكرمة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

استقبلت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام اليوم، وفداً من جمهوريتي غينيا وإندونيسيا من معهد اللغة العربية في البلدين.

وزار الوفد مكتبة المسجد الحرام، ومعرض صفة العمرة، وذلك بالتنسيق مع إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام، اطلعوا خلالها على ما يحويه المعرض من مقتنيات، مستمعين لشرح موجز عن أهمية التوعية بصفة العمرة الصحيحة.

وفي ختام الزيارة عبّر الوفد عن شكرهم لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على ما لمسوه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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10:05ت م

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