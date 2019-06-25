السعودية اليوم / انطلاق فعاليات مهرجان "صيفنا بكم أحلى 2019" بميسان



الطائف 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

انطلقت فعاليات مهرجان صيف محافظة ميسان "صيفنا بكم أحلى 2019 " أمس، بمتنزه المواريد بمركز حداد .

وبدء الحفل الذي دشنه رئيس مركز حداد بني مالك بمحافظة ميسان فيحان البقمي بآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة مدير اللجان المنظمة للمهرجان محمد بن حوقان المالكي بين فيها أن فعاليات المهرجان التي تستمر 60 يوماً، تحوي على روزنامة متكاملة روعي فيها رغبات الشرائح العمرية، إضافة إلى خيمة التسوق والألعاب ومعارض الأسر المنتجة، والصناعات الحرفية التقليدية، وذلك إدراكًا لأهمية وتنمية هذه الحرف والصناعات لتكون رافداً اقتصاديًا مهمًا، إضافة لعروض المنتجات الزراعية والفواكه التي اشتهرت بها قرى ومراكز المحافظة.

وتضمنت فقرات الحفل الافتتاحي لمهرجان صيف محافظة ميسان "صيفنا بكم يحلى2019" عدداً من الكلمات وعروض الفنون الفلكلورية والشعبية واوبريت وطني.

// انتهى //

10:02ت م

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