بيتكوين تقفز فوق 11 ألف دولار لأول مرة منذ 15 شهرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفز سعر بيتكوين فوق 11 ألف دولار، خلال تعاملات الإثنين، مسجلا أعلى مستوى منذ 15 شهرا، لتستعيد العملة الرقمية المشفرة زخمها من جديد ونحو نصف المكاسب التي كانت قد حققتها سابقا وجذبت عن طريقها أنظار المستثمرين قبل الانهيار المفاجئ في العام الماضي.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية ارتفعت بيتكوين إلى 11251.21 دولار في تعاملات الإثنين بزيادة قدرها 13% مقارنة بمستوى الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى للعملة منذ مارس 2018.

وكانت بيتكوين قد شهدت ارتفاعا حادا في أواخر عام 2017؛ حيث بلغت قيمتها الذروة عند 19500 دولار، قبل أن تنخفض بشكل متواصل في أغلب أيام عام 2018 لتتراوح قيمتها بين 3300 و4100 دولار لعدة أشهر.

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وقال جورج ماكدونو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمؤسسة "كيه آر 1" المتخصصة في استثمارات العملات الرقمية: "كان انخفاض بيتكوين غير عادي إلى حد ما.. الأموال لم تترك بيتكوين كأصول لكنها انتظرت بجانبها على أمل تجدد فرصة العودة مرة أخرى".

وتسارعت رحلة صعود بيتكوين في شهر أبريل/نيسان الماضي محيرة المتابعين الذين كانوا يرغبون في تحديد سبب الزيادة.

وكان إعلان شركة فيسبوك عن اعتزامها إطلاق عملة رقمية تحت اسم "ليبرا" قد أكد دلائل تجدد الاهتمام السائد بالعملات المشفرة وتقنية بلوك تشين عموما.