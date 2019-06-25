الان تتابع أميركا: على إيران أن تعبر هذا الباب فقط للدخول في مفاوضات معنا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 30 دقيقة - 10:00 ص, 25 يونيو 2019 م التعليقات: 0 بشأن البرنامج النووي واشنطن- الخليج 365: أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن كل ما يتعين على إيران فعله هو عبور هذا الباب المفتوح للدخول في مفاوضات مع أمريكا بشأن البرنامج النووي.

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