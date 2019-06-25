شكرا لقرائتكم خبر عن غبار على «مكة».. وأمطار على «الطائف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم (الثلاثاء)، من رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل محافظات الجموم، والقنفذة، والليث، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ، وتستمر حتى 8 مساءً.

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات أظم، والطائف، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 1.00 ظهراً وتستمر حتى الساعة 09.00 مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.