شكرا لقرائتكم انخفاض الفجوة بين الرجاء والنساء في وظائف الخدمة المدنية إلى 49,51% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الدمام - رحمة ذياب | منذ 3 ساعات في 25 يونيو 2019 - اخر تحديث في 24 يونيو 2019 / 20:07

كشف مؤشر الأداء العام لوزارة الخدمة المدنية انخفاض الفجوة بين النساء والرجال في الوظائف بحسب دليل التصنيف الوظيفي، إذ كانت في عام 2018 بحسب جدول الوزارة 50,31 في المئة، وفي العام الحالي انخفضت الى 49.51 في المئة، والمستهدف في عام 2020 أن تنخفض الى 48,31 في المئة، أما الوظائف التي تم إعداد أوصاف وظيفية لها فبلغت 50 في المئة بعدما كانت في العام الماضي 30 في المئة، ومن المتوقع ان تصل إلى 100 في المئة في العام المقبل.



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وقالت الوزارة في مؤشر الأداء: "أطلق برنامج التحول الوطنـي للمساهمة في تحقيـق رؤية 2030، وتم اختيار وزارة الخدمة المدنية كأحد أهم الجهات المشاركة في البرنامج لتحديد أهداف اسـتراتيجية بهدف تحقيق أهداف الرؤية ومجابهة التحديات، بناء على مستهدفات محددة، وتم تحديد المبادرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته، ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق الرؤية واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها".

واحتوى المؤشر العام للوزارة على نسب مختلف تتعلق في الارتباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية واللوائح التي تمت مراجعتها وتطويرها، إضافة إلى نسبة تطبيق ادارة الموارد البشرية في الجهات الحكومية والتي بلغت في العام الحالي 25 في المئة، إلا أن المستهدف للعام المقبل 40 في المئة.

ومن المتوقع وفقاُ للمؤشر ان يبلغ عدد السكان لكل موظف في القطاع العام 33، في مقابل 29,8 حالياً.

وبين الجدول الإحصائي أن الوزارة رصدت نسبة الموظفات السعوديات في الخدمة المدنية حالياً وبلغت 41,4 في المئة، ومن المستهدف ارتفاعها الى 42 في المئة، مشيرة إلى أن نسبة لوائح الخدمة المدنية التي تمت مراجعتها وتطويرها شهدت اعلى مستوى خلال العام الحالي.