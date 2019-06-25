محمد بن مسعود - الدمام - موجة حر تضرب المنطقة الشرقية.. والأرصاد تنبّه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-25 نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَينة أنها تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتواصل حتى الرابعة عصرًا، وتشمل: (بدر وينبع). 25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440 08:59 AM Advertisements تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتتواصل حتى الرابعة عصرًا تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتتواصل حتى الرابعة عصرًا نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَينة أنها تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتواصل حتى الرابعة عصرًا، وتشمل: (بدر وينبع). ، موجة حر تضرب المنطقة الشرقية.. والأرصاد تنبّه ،

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