

نجران 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران أمس، برنامج "الملتقى الصيفي الشبابي" لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وذلك في مقر مدارس مواهب الخليج بحي المخيم .

وأوضحت اللجنة أن البرنامج يشتمل على العديد من الدورات في أساسيات الحاسب الآلي، واللغة الانجليزية، ودورات في تعلم السباحة، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة

ويأتي البرنامج ضمن الفعاليات والأنشطة التي تقدمها اللجنة للطلاب والطالبات في المنطقة خلال العطلة الصيفية.

// انتهى //

08:52ت م

0014



نجران 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران أمس، برنامج "الملتقى الصيفي الشبابي" لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وذلك في مقر مدارس مواهب الخليج بحي المخيم .وأوضحت اللجنة أن البرنامج يشتمل على العديد من الدورات في أساسيات الحاسب الآلي، واللغة الانجليزية، ودورات في تعلم السباحة، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الرياضية والثقافية، وموجه لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لتحفيزهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم.ويأتي البرنامج ضمن الفعاليات والأنشطة التي تقدمها اللجنة للطلاب والطالبات في المنطقة خلال العطلة الصيفية.// انتهى //08:52ت م0014

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة تنمية نجران تنفذ برنامج "الملتقى الصيفي الشبابي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.