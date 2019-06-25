اقتصادي / تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء على تباين.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 71ر44 نقطة أو ما يعادل 21ر0% ليصل إلى 28ر21241 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 58ر0 نقطة، أو04ر0% ، ليصل إلى 32ر1548 نقطة.

// انتهى //

07:13ت م

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