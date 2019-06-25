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تنبيه من سحب رعدية ممطرة على محافظات أضم والطائف وميسان

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2019-06-25

تنبيه من سحب رعدية ممطرة على محافظات أضم والطائف وميسان

متابعات الخليج 365 - واس

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات أظم ، والطائف، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 1.00 ظهراً وتستمر حتى الساعة 09.00 مساءً .

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية .





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