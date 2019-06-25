وفاة وإصابة 15 شخصاً بانفجار في مصر

2019-06-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

شهدت مزرعة في وادي النطرون بمحافظة البحيرة في مصر انفجار جسم غريب، أسفر عن سقوط 15 شخصًا بين مصابين وقتلى.

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وأسفر الانفجار عن مصرع شخصين، بينما أصيب 13 آخرون بكسور وكدمات.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي، فيما تقوم الجهات الأمنية المعنية بالتحقيق في ملابسات الحادث.