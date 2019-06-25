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وفاة وإصابة 15 شخصاً بانفجار في مصر
متابعات الخليج 365 - متابعة
شهدت مزرعة في وادي النطرون بمحافظة البحيرة في مصر انفجار جسم غريب، أسفر عن سقوط 15 شخصًا بين مصابين وقتلى.
وأسفر الانفجار عن مصرع شخصين، بينما أصيب 13 آخرون بكسور وكدمات.
وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي، فيما تقوم الجهات الأمنية المعنية بالتحقيق في ملابسات الحادث.
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