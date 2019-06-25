الان تتابع تفاصيل 7000 وظيفة موسمية في مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365: أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جامعة أم القرى بمكة المكرمة عن توفر 7000 وظيفة موسمية في شركة اليمامة للمقاولات المشغلة لإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر المقدسة لطلاب جامعة أم القرى. ومن ضمن شروط التقديم ألايقل عمر المتقدم للوظيفه عن 18 سنة وذلك بتاريخ 1440/11/15 هـ ويجب اكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبه للتسجيل في الموقع الالكتروني مع العلم أن الوظائف خاصة بالرجال فقط ولا توجد وظائف نسائية. وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://www.hoshood-mmmsl.com .

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